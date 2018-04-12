В Махачкале по протестам прокуратуры аннулированы 10 разрешений на строительство

Администрация Махачкалы после протестов городской прокуратуры отменила 10 разрешений на строительство многоэтажных зданий. Надзорное ведомство установило, что разрешения были выданы с нарушением закона.

Как показала проведенная прокуратурой проверка, при выдаче разрешений на строительство 10 объектов, в том числе комплекса многоквартирных жилых домов и коммерческих объектов капитального строительства, был допущен ряд нарушений. В частности, не соблюдались нормативы плотности застройки, правила землепользования и застройки, а также требования законодательства пожарной безопасности.

«По результатам рассмотрения принесенных прокуратурой протестов администрацией муниципального образования все указанные разрешения на строительство аннулированы», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Дагестана

Ранее прокуратура Махачкалы обязала застройщика снести шестиэтажный жилой дом, самовольно возведенный в Приморском районе города. Кроме того, по требованию ведомства будет снесена строящаяся 14-этажка, возводимая возле озера Ак-Гель, которая также была признана самостроем.