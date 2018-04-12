Н. Сергунина: Столичные предприниматели чаще приобретают объекты из имущественной казны, чем арендуют

Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«Приобретение объектов для развития бизнеса для предпринимателей столицы оказалось более предпочтительным, нежели аренда. По итогам торговых сессий по приватизации в первом квартале в среднем на лот претендовали шесть участников, такой же показатель был зафиксирован за аналогичный период минувшего года. Среднее превышение начальной стоимости по итогам первого квартала составляет 56%. Для сравнения, конкуренция на торгах по аренде менее активная — в среднем на лот претендуют два-три участника, среднее превышение начальной цены составляет 30%», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что средняя итоговая стоимость 1 кв. м реализованных объектов через аукционы составила 117 тыс. руб.

«Итоги первого квартала показывают высокую активность на аукционах по продаже недвижимости малой площади. В среднем в два раза увеличивалась стартовая цена лотов площадью до 30 кв. м. Причем, стоит отметить, что в поле интереса инвесторов находятся объекты и на первых этажах, и в подвалах. Но не стоит думать, что купить лот по стартовой цене невозможно. Например, частному предпринимателю удалось приобрести по «старту» объект в Малом Каретном пер. Так что, приходя на аукцион надо делать хороший расчет, но иногда рассчитывать и на везение», — сообщил Г. Дегтев.

При этом он отметил, что лидером среди округов по количеству реализованных лотов уже третий год остается Центральный административный округ. На втором месте по итогам первого квартала 2018 г. — Северо-Восточный административный округ. На третьем — Северный административный округ.

В настоящее время ведется заявочная кампания по 270 лотам.