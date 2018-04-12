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Трамвайно-троллейбусное предприятие взыскало с Минфина 15 млн рублей
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Трамвайно-троллейбусное предприятие взыскало с Минфина 15 млн рублей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск муниципального транспортного предприятия о взыскании убытков за перевозку льготников по единым социальным проездным билетам.
МУП «ТТП» Орла не согласилось с суммой субсидии за январь — май 2017 года, которая не компенсировала расходы по перевозке отдельных категорий граждан в полном объеме. Убытки составили 15 214 943 рубля 86 копеек. Они рассчитаны следующим образом: 2 001 711 перевезенных пассажиров умножить на тариф 16 руб. — 13 246 470,14 руб. (полученная выручка) — 3 565 962 руб. (компенсировано из областного бюджета). Претензии по недофинансированию были предъявлены предприятием департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.
Однако арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению с Российской Федерации в лице Министерства финансов. На область возложена обязанность по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным категориям граждан, а не по их финансированию. Недостаточное выделение на эти цели денежных средств субъекту в виде субвенций не исключает доплаты разницы за счет средств Российской Федерации, указано в материалах суда.
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