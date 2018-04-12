Глава Саранска остался недоволен качеством капремонта в городе

По словам главы Саранска Петра Тултаева, капремонт домов должен проводиться с мая по октябрь. «Подрядные организации же, работающие через Фонд, ведут данные работы круглогодично, когда, в общем-то, погодные условия этому не способствуют. Тем самым доставляя горожанам массу неудобств и нанося материальный ущерб имуществу собственников», — сказал он на мартовской сессии депутатов городского округа.

Петр Тултаев призвал депутатов пересмотреть сроки и применить более подходящий график для подобного вида работ, ужесточив контроль за подрядчиками.

Всего на капитальный ремонт многоэтажных домов в Саранске в 2017 году было израсходовано 475 млн рублей. На эти деньги отремонтировали 139 многоэтажек. 170 млн рублей было направлено на ремонт кровель, 108 млн рублей — на ремонт или замену лифтового оборудования, 3,5 млн рублей — на реконструкцию внутридомовых инженерных коммуникаций в 5 домах.

Также за прошлый год в Саранске вырос процент оплаты взносов на капремонт общего имущества МКД. Объем начислений составил более 565 млн рублей, из которых 523 млн рублей перечислили горожане.

Фото: cdn.rail-club.ru