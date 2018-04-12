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ГЗК одобрила строительство завода по производству часов на юге Москвы
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ГЗК одобрила строительство завода по производству часов на юге Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 г. согласилась с предоставлением ООО «Часовой завод „НИКА“ земельного участка по адресу: ул. Промышленная, вл. 6 (ЮАО) для строительства объекта производственного назначения», — сообщили в пресс-службе.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, в будущем на земельном участке площадью порядка 0,9 га инвестор планирует строительство завода по производству часов из драгоценных металлов и камней.
«Данный земельный участок предоставлен ООО «Часовой завод „НИКА“ в аренду сроком на шесть лет», — заключили в пресс-службе.
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