Покупателей офисов в Подмосковье освободили от налогов

Московская областная дума приняла закон, освобождающий от налога на имущество организации, которые приобретают помещения в новых бизнес-центрах на территории региона. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Согласно документу, отменяется налог на имущество для организаций, приобретающих офисы стоимостью от 50 миллионов рублей. Новый закон будет действителен только для покупателей помещений в новых, введенных не ранее 2018 года бизнес-центрах.

Дополнительно покупателям таких офисов предлагается снизить ставки налога на прибыль на 4,5 процента на четырехлетний срок. При этом высвобожденные средства фирмы должны будут направить на собственное развитие. В претендующей на льготы компании должны работать более 50 человек, получающих зарплату выше, чем средняя по Московской области