Ещё
Покупателей офисов в Подмосковье освободили от налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покупателей офисов в Подмосковье освободили от налогов 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская областная дума приняла закон, освобождающий от налога на имущество организации, которые приобретают помещения в новых бизнес-центрах на территории региона. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Согласно документу, отменяется налог на имущество для организаций, приобретающих офисы стоимостью от 50 миллионов рублей. Новый закон будет действителен только для покупателей помещений в новых, введенных не ранее 2018 года бизнес-центрах.
Дополнительно покупателям таких офисов предлагается снизить ставки налога на прибыль на 4,5 процента на четырехлетний срок. При этом высвобожденные средства фирмы должны будут направить на собственное развитие. В претендующей на льготы компании должны работать более 50 человек, получающих зарплату выше, чем средняя по Московской области.
Подмосковье давно страдает от структурного дисбаланса в объемах жилой и коммерческой недвижимости. Большинство жителей ближнего пояса области трудоустроены в столице. Предполагается, что децентрализации бизнес-активности будет способствовать значительному снижению маятниковой миграции: утренней — на работу в Москву, вечерней — с работы за МКАД.
dom.lenta.ru: последние новости
Скидки на квартиры в Москве снова увеличились Потребительский оптимизм заставил россиян активнее одалживаться на жилье Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса305
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому165
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ157
Улюкаев удивил тюремным досугом71
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение