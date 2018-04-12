Монолитные работы в 3 очереди ЖК «Наследие» в Москве завершили досрочно

Строители завершили монолитные работы в третьей очереди жилого квартала «Наследие» на востоке Москвы с опережением графика на четыре месяца, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент»

«Третий этап проекта «Наследие» представляет собой пять жилых секций переменной этажности, от 7 до 16 этажей. Общая площадь составляет 33 тысячи квадратных метров. Высокие темпы строительства объекта обеспечили повышенный спрос на квартиры — на сегодняшний день в жилом квартале «Наследие» реализовано более 70% лотов, в том числе три уникальные квартиры с открытыми террасами на крыше», — отмечается в материале.

Первая и вторая очереди ЖК «Наследие» введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах с опережением графика. Окончание всего строительства запланировано на второй квартал 2019 года.

«На завершающем этапе жилого комплекса «Наследие» мы аккумулировали пятилетний опыт компании в возведении жилья бизнес-класса. Данный проект отличают лучшие архитектурно-строительные и инженерные решения, системы безопасности и организации внутреннего пространства. Высокие темпы строительства обусловлены профессиональным управлением, применением современных методов строительства и высокой квалификацией специалистов. К фасадным работам мы планируем приступить в июне 2018 года», — отметил вице-президент, директор департамента строительства «Галс-Девелопмент» Сергей Лицкевич

В ходе строительства третьего этапа ЖК «Наследие» были выполнены бетонные работы в объеме 19 тысяч кубометров. В настоящее время на объекте ведутся общестроительные работы, кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем здания.

Жилой квартал «Наследие» возводится в историческом районе Москвы Преображенское. Архитектурный проект квартала разработан мастерской ТПО «Резерв». Комплекс отличает величественный фасад с традиционным для середины XX века изящным растровым орнаментом, большой зеленый двор. Многосекционный дом включает в себя 1072 квартиры, 1730 машино-мест в двухуровневом подземном паркинге и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест.

Во внутреннем дворе, свободном от движения автомобилей, создано комфортное пространство, в котором разместятся детские и спортивные площадки, места тихого отдыха. Общая площадь комплекса составит 180 тысяч квадратных метров.

Жилой квартал «Наследие» является победителем премии Urban Awards 2016 в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса Москвы» и лауреатом премии Move Realty Awards 2016 в номинации «Проект года бизнес-класса Москва».