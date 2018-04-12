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Складская компания арендовала 16 тыс. кв м складов в Подмосковье
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Складская компания арендовала 16 тыс. кв м складов в Подмосковье 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Компания «А+ Логистика» арендовала 15,7 тысячи квадратных метров складов в логопарке «Климовск» в Подольском районе Московской области, принадлежащем Raven Russia, говорится в сообщении компании-консультанта сделки Knight Frank.
"Объект класса А общей площадью 157,4 тысячи квадратных метров расположен на участке 18 гектаров, в 21 километре от МКАД", — отмечается в нем.
Компания «А+ Логистика» предоставляет полный комплекс складских услуг. Первый склад компании общей площадью 10 тысяч квадратных метров располагается в Подольске.
Raven Russia специализируется на приобретении и строительстве складских комплексов А-класса в крупнейших городах России, с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам.
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