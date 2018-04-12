В I квартале на 5% выросло число заявлений на пересмотр кадастрой стоимости 

МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. В январе-марте 2018 года в России комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 4,249 тысячи заявлений о пересмотре кадастровой стоимости 7,797 тысячи объектов, что на 5,3% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года, говорится в сообщении Росреестра.
"В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 57,1% заявлений", — отмечается в пресс-релизе.
До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что расчет налога на имущество физлиц в России необходимо уточнить, чтобы этот платеж стал более справедливым и посильным для граждан. Он подчеркнул, что кадастровая стоимость недвижимости не должна превышать реальную рыночную. Принять все необходимые решения он поручил максимально быстро — поправки в законодательство должны быть внесены до 15 июля 2018 года.