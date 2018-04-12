В I квартале на 5% выросло число заявлений на пересмотр кадастрой стоимости

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. В январе-марте 2018 года в России комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре , рассмотрели 4,249 тысячи заявлений о пересмотре кадастровой стоимости 7,797 тысячи объектов, что на 5,3% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года, говорится в сообщении Росреестра.

"В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 57,1% заявлений", — отмечается в пресс-релизе.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.