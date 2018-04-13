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На пожаре в Орловской области погибли два человека
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На пожаре в Орловской области погибли два человека 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В 9.29 12 апреля на пункт связи ПСЧ-37 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на двух хозяев в посёлке Шаблыкино.
На момент прибытия пожарных и спасателей дом горел открытым пламенем. В 10.53 спасатели нашли в доме тело 61-летнего мужчины, а в 11.13 — тело 86-летней пенсионерки.
В результате пожара одна квартира полностью выгорела, а крыша обрушилась. В другой квартире выгорели потолочные перекрытия и крыша на площади 20 квадратных метров, а также прогорела общая стена на площади 15 квадратных метров.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что по предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.
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