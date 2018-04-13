На пожаре в Орловской области погибли два человека

В 9.29 12 апреля на пункт связи ПСЧ-37 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на двух хозяев в посёлке Шаблыкино

На момент прибытия пожарных и спасателей дом горел открытым пламенем. В 10.53 спасатели нашли в доме тело 61-летнего мужчины, а в 11.13 — тело 86-летней пенсионерки.

В результате пожара одна квартира полностью выгорела, а крыша обрушилась. В другой квартире выгорели потолочные перекрытия и крыша на площади 20 квадратных метров, а также прогорела общая стена на площади 15 квадратных метров.