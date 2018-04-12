В России усилят эффективность капитальных вложений

Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон „Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений“ подготовлен в соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты капитального строительства. Документ разработан в целях реализации механизма обоснования инвестиций.

В частности, предлагается ввести понятие „предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции объектов капитального строительства“. Также уточняется предмет проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капстроительства в части непревышения их сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства.

Кроме того, предусматривается возможность использования результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, для подготовки обоснования инвестиций. Вводится понятие „задание на проектирование“ и устанавливается состав основных данных, подлежащих отражению в задании на проектирование в отношении объектов, финансирование которых осуществляется за счёт средств бюджета. Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению примерной формы задания на проектирование объектов капитального строительства, а также требований к содержанию и формированию задания на проектирование.

Вводится уточнение, что подготовка проектной документации осуществляется на основании задания на проектирование и обоснования инвестиций, в отношении которых получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Уточняется предмет проведения государственной экспертизы проектной документации в случаях, когда предусмотрена обязательная подготовка обоснования инвестиций, в рамках которой также будет проводиться оценка соответствия проектной документации заданию на проектирование.

Также устанавливается обязательность подготовки обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства предполагаемой (предельной) стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение) которых планируется осуществить полностью или частично за счёт средств.

Полномочиями по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объектов капитального строительства наделяются федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации или подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, к полномочиям которых отнесено проведение проверки достоверности сметной стоимости, а также уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Вводится условие о необходимости проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций в ходе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (за исключением объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную тайну).

Применение предусмотренного законопроектом механизма обоснования инвестиций позволит снизить стоимость и сократить сроки строительства, повысить конкурентоспособность производства и эффективность использования капитальных вложений, осуществляемых не только за счёт средств бюджета, но и за счёт средств юридических лиц.