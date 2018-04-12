Субсидии на капитальное строительство будут выдавать после аудита объекта 

Финансирование капитального строительства из бюджета будут осуществлять на основе обоснования инвестиций и технологического и ценового аудита объекта. Соответствующий законопроект Правительство внесло в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива вводит механизм двухэтапного принятия решений об осуществлении капитальных вложений за счёт средств федерального бюджета.
Также законопроект вводит механизм финансирования из бюджета технологического и ценового аудита объекта капитального строительства.
«Законопроектом предусматривается обособление в Бюджетном кодексе РФ расходов бюджетов бюджетной системы РФ в целях подготовки обоснования инвестиций и на проведение технологического и ценового аудита такого обоснования от расходов бюджетов, которые осуществляются после принятия решений о капитальных вложениях», — говорится в пояснительной записке.