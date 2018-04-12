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В Солнечногорске четыре молодые семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
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В Солнечногорске четыре молодые семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Солнечногорске четырем молодым семьям вручили свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, размер выплаты зависит от состава семьи, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.
По данным Солнечногорского информагентства, в городской администрации в среду прошла церемония вручения сертификатов на улучшение жилищных условий.
«Четыре молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 35% от стоимости жилья и зависит от состава семьи — чем он больше, тем выше выплата. Так, семья из трех человек в этом году (в 2018 году — ред.) получает более 1 миллиона рублей, из четырех — 1,3 миллиона рублей. Я уверен, что число участников программы с каждым годом будет увеличиваться, а мы приложим все усилия, чтобы ее реализация проходила на достойном уровне и с максимальным эффектом», — сказал руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин.
По сведениям агентства, участники программы должны реализовать свое право на приобретение жилья в течение семи месяцев с даты выдачи свидетельства.
Поддержка осуществляется по государственной программе «Жилище» и муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Солнечногорск на 2016-2020 годы», средства выделяются из бюджетов трех уровней.
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