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В СЗАО планируют ввести миллион кв. метров жилья
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В СЗАО планируют ввести миллион кв. метров жилья 

Управа района Куркино 50 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В ближайшие пару лет, в СЗАО, хотят сдать около миллиона кв. метров жилых помещений. Об этом газете «Москва. Северо-Запад» рассказал Сергей Левкин.
— При этом значительные объемы ввода придутся на районы Хорошево-Мневники, Митино и Покровское-Стрешнево, — отметил в интервью руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
Как рассказала С. Левкин, рост жилищного строительства в СЗАО остается стабильным. За 7 лет в северо-западном автономном округе возвели и заселили около 90 жилых домов. Их строительство позволило получить новые квартиры более 4 тысячам московский семей.
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