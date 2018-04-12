В СЗАО планируют ввести миллион кв. метров жилья

В ближайшие пару лет, в СЗАО, хотят сдать около миллиона кв. метров жилых помещений. Об этом газете « Москва . Северо-Запад» рассказал Сергей Левкин

— При этом значительные объемы ввода придутся на районы Хорошево-Мневники, Митино и Покровское-Стрешнево, — отметил в интервью руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

Как рассказала С. Левкин, рост жилищного строительства в СЗАО остается стабильным. За 7 лет в северо-западном автономном округе возвели и заселили около 90 жилых домов. Их строительство позволило получить новые квартиры более 4 тысячам московский семей.