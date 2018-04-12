Выдача ипотеки в России выросла на 85% в I квартале

В марте 2018 г. рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб., что на 65-70% выше уровня марта 2017 г., подсчитали Дом. РФ (АИЖК) и Frank RG. В I квартале ипотечное кредитование выросло в 1,9 раза.

Всего в I квартале 2018 г. выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб., что на 85% больше уровня I квартала 2017 г., заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник

Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, "чистые" темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования, в первом квартале 2018 г. выдано новой ипотеки на сумму не менее 500 млрд руб. по сравнению с 321 млрд на 01.04.2017 г.

Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%.

Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение:

— 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%)

— 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%)

Решение Банка России о снижении ключевой ставки с 26 марта 2018 г. до уровня 7,25% будет способствовать дальнейшему снижению ставок.

До 2,15% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это — минимум за последние 3 года. В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования "пузыря" на рынке ипотеки.

Всего в 2018 г., по оценке ДОМ.РФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

За 2017 г. рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн руб., показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд.

Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016 г., — средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%.

Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставок.

Ставки по ипотеке снизятся на 1-1,5 п. п. в 2018 г., прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

В соответствии с прогнозом RAEX ("Эксперт РА") объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2018 г. составит 2,4-2,5 трлн руб., замедлившись по сравнению с динамикой 2017 г. до 20-25%.