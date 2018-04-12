В Зареченском полностью выгорел трёхквартирный дом

Пожар в посёлке Зареченском Орловского района произошёл ночью 11 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании трёхквартирного жилого дома поступило в дежурную часть в 03.12. В момент прибытия дежурного караула части кровля горела по всей площади. Пожару присвоили повышенный номер сложности. На место происшествия были направлены дополнительные пожарные подразделения.

В результате возгорания одна квартира выгорела полностью на площади 56 квадратных метров. Над ней сгорела и обрушилась кровля. Площадь пожара второй сгоревшей квартиры составила 40 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли. В третьей квартире выгорела комната площадью три квадратных метра, сгорела и обрушилась кровля.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.