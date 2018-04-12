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Свердловчан потянуло в Сочи и Симферополь
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Свердловчан потянуло в Сочи и Симферополь 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Через уральские авиаворота за первые три месяца 2018 года прошли 1,1 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с таким же периодом 2017-го составил 21%.
"Впервые в истории аэропорта по итогам первой четверти года пассажиропоток превысил один миллион человек", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Существенно вырос объем перевозок на рейсах в Сочи (на 65%), Красноярск (на 64%), Симферополь (на 50%). В 2,5 раза увеличилось число отправляющихся в Благовещенск.
Десятку самых популярных внутренних направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Ростов-на-Дону, Благовещенск, Самара, Краснодар и Симферополь.
В целом внутренние авиаперевозки выросли на 14% — до 791 тысячи человек. Международные — на 38%. Рейсами за границу в первом квартале воспользовались 345 тысяч человек.
"Традиционно в зимний период у жителей области пользовались повышенным спросом рейсы на курорты Юго-Восточной Азии. ТОП-10 самых популярных международных направлений составили Дубаи (+73%), Пхукет (+131%), Нячанг, Прага, Душанбе, Утапао, Гоа, Ош, Пекин и Анталья. Свой вклад в увеличение объемов перевозок внесли новые для первого квартала рейсы — Шарджа, Фукуок, Пардубице и Коломбо", — отметили в компании.
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