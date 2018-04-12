Свердловчан потянуло в Сочи и Симферополь

Через уральские авиаворота за первые три месяца 2018 года прошли 1,1 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с таким же периодом 2017-го составил 21%.

"Впервые в истории аэропорта по итогам первой четверти года пассажиропоток превысил один миллион человек", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово

Существенно вырос объем перевозок на рейсах в Сочи (на 65%), Красноярск (на 64%), Симферополь (на 50%). В 2,5 раза увеличилось число отправляющихся в Благовещенск.

В целом внутренние авиаперевозки выросли на 14% — до 791 тысячи человек. Международные — на 38%. Рейсами за границу в первом квартале воспользовались 345 тысяч человек.