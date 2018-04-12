В Казани снесут пять аварийных домов 

Пять аварийных домов снесут в Кировском районе Казани, сообщается в Сборнике документов исполкома.
Речь идет о домах №№ 7, 26а, 28, 34а, 36 в переулке Дружный. Согласно документу, их снесут в течение полугода. До 15 ноября жильцов аварийных домов должны расселить.
Ранее «АиФ-Казань» писал о том, как при реализации программы по переселению из аварийного жилья в Татарстане получили квартиры тысячи жителей региона. Правда, выкупная цена за их старое жилье была так мала, что всем переселяемым пришлось взять социальную ипотеку под 7%. В кабалу попали малоимущие, многодетные, даже старики, которым, чтобы рассчитаться с банком, придётся дожить до 100 лет. Согласие на ипотеку многие подписывали под угрозой сноса: иначе их выселили бы на улицу.