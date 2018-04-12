В Казани снесут пять аварийных домов

Пять аварийных домов снесут в Кировском районе Казани , сообщается в Сборнике документов исполкома.

Речь идет о домах №№ 7, 26а, 28, 34а, 36 в переулке Дружный. Согласно документу, их снесут в течение полугода. До 15 ноября жильцов аварийных домов должны расселить.