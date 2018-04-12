Жителя Набережных Челнов выселили из квартиры за бутылки и хлам

В Набережных Челнах мужчину выселили из квартиры за то, что он отказался привести ее в порядок. Об этом сообщает «Ридус».

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина нарушил правила содержания муниципального жилья, завалив его стеклянными бутылками, пустыми контейнерами, горючими материалами, досками и пластиковой тарой. Из-за хлама доступ в ванную комнату был полностью перекрыт, а по всей квартире ощущался запах сырости, плесени и гниения.

Отмечается, что мужчина полностью проигнорировал просьбу навести порядок в своем жилье. В итоге суд принял решение выселить его из муниципальной квартиры без предоставления жильцу другого жилого помещения.