Ещё
Жителя Набережных Челнов выселили из квартиры за бутылки и хлам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия определилась с украинской трубой
Россия определилась с украинской трубой

Жителя Набережных Челнов выселили из квартиры за бутылки и хлам 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Набережных Челнах мужчину выселили из квартиры за то, что он отказался привести ее в порядок. Об этом сообщает «Ридус».
В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина нарушил правила содержания муниципального жилья, завалив его стеклянными бутылками, пустыми контейнерами, горючими материалами, досками и пластиковой тарой. Из-за хлама доступ в ванную комнату был полностью перекрыт, а по всей квартире ощущался запах сырости, плесени и гниения.
Отмечается, что мужчина полностью проигнорировал просьбу навести порядок в своем жилье. В итоге суд принял решение выселить его из муниципальной квартиры без предоставления жильцу другого жилого помещения.
ТВ Центр: последние новости
ЖК "Царицыно" будет достроен за счет Москвы В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии200
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение