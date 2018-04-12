Россиянина выселили из квартиры за бутылки и хлам

Житель Набережных Челнов, отказавшийся привести в порядок свою муниципальную квартиру, был выселен из нее по решению суда.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина нарушил правила содержания жилья, завалив его стеклянными бутылками, пустыми контейнерами, горючими материалами, досками и пластиковой тарой. Из-за огромного количества всякого хлама и мусора доступ в ванную комнату был полностью перекрыт. Повсюду ощущался запах сырости, плесени и гниения.

Просьбу навести порядок в своей квартире мужчина проигнорировал. В итоге суд принял решение выселить нерадивого нанимателя из муниципальной квартиры без предоставления ему другого жилого помещения, сообщается на сайте городской прокуратуры.