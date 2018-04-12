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Россиянина выселили из квартиры за бутылки и хлам
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Россиянина выселили из квартиры за бутылки и хлам 

Ридус 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель Набережных Челнов, отказавшийся привести в порядок свою муниципальную квартиру, был выселен из нее по решению суда.
В ходе разбирательства было установлено, что мужчина нарушил правила содержания жилья, завалив его стеклянными бутылками, пустыми контейнерами, горючими материалами, досками и пластиковой тарой. Из-за огромного количества всякого хлама и мусора доступ в ванную комнату был полностью перекрыт. Повсюду ощущался запах сырости, плесени и гниения.
Просьбу навести порядок в своей квартире мужчина проигнорировал. В итоге суд принял решение выселить нерадивого нанимателя из муниципальной квартиры без предоставления ему другого жилого помещения, сообщается на сайте городской прокуратуры.
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 Ещё 2 источника 
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