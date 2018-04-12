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В Крыму подрядчики сорвали сроки строительства 15 детсадов
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В Крыму подрядчики сорвали сроки строительства 15 детсадов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
В Крыму недобросовестные подрядчики не завершили строительство и не сдали в срок 15 детских садов. Помимо этого они отказались добровольно возвращать 500 миллионов рублей авансовых платежей. Об этом сообщил заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым Михаил Головушкин.
Он рассказал, что в апреле 2016 года служба заключила контракт на строительство детских садов с подрядчиками, и в декабре 2017 года они должны были завершить строительно-монтажные работы.
— Однако по ряду контрактов у нас до сих пор не выполнены обязательства. Мы были вынуждены обратиться в суды, — отметил Михаил Головушкин. — Получили два решения суда о взыскании аванса, потому что добровольно подрядчики отказывались возвращать деньги
Кроме того, уже возбуждены два уголовных дела по факту присвоения аванса и не выполнения работ. Сумма невозвращенных авансов — более 500 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства трех детских садов на 500 мест.
Сорваны сроки строительства детских садов в Черноморском, Джанкойском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, в Судаке, Евпатории, пгт Черноморское, Ялте, Джанкое, Симферополе.
Среди недобросовестных застройщиков — компании из Москвы, Сергиева Посада, Ростовской области, Симферополя.
Справка «РГ»
В Крыму в очереди в детские сады числятся более 30 тысяч детей. За последние четыре года в РК создано 14 тысяч мест в дошкольные учреждения, установлено 20 модульных детсадов. В планах республики к 2020 году обеспечить 100 процентов детей в возрасте от трех до семи лет местами в детских садах за счет строительства 48 детских садов, установки 51 модульного детского садика и реконструкции еще 8 зданий.
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