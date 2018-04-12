В Башкирии работники ЖРЭУ, ремонтируя крышу, подожгли квартиру

Мелеузе работники «ЖРЭУ №2» при проведении ремонта крыши подожгли балкон и квартиру, сообщает пресс-служба Верхвоного суда республики.

В прошлом году 17 августа во время ремонта кровли крыши работники жилищного ремонтно-эксплуатационного управления нарушили правила пожарной безопасности. Вспыхнули квартира и балкон. Внутренняя отделка жилища, мебель, бытовая техника, и личные вещи хозяев пришли в негодность или были уничтожены огнем.

Хозяин квартиры обратился в суд. Стороны смогли прийти к компромиссу и заключили мировое соглашение. По его условиям ООО «ЖРЭУ № 2» должно выплатить истцу 397 440 рублей.