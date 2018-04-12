В Башкирии рабочие выплатят 400 тысяч рублей за устроенный во время ремонта пожар

В Мелеузе завершился суд между местным жителем и работниками местного ЖРЭУ. Мужчина, у которого рабочие спалили квартиру, отсудил 400 тысяч рублей.

Рабочие ремонтировали крышу многоквартирного дома на улице Смоленская 17 августа 2017 года. Они начали сварку, не предусмотрев того, что искры могут стать причиной пожара. Так и случилось — огонь начался на балконе квартиры, расположенной на последнем этаже. Пострадал не только балкон, огонь пробрался и в комнату, повредив бытовую технику и личные вещи.

— Стороны заключили мировое соглашение. По его условиям, ЖРЭУ выплатит 397 тысяч рублей, компенсируя затраты на ремонт, покупку нового имущества и судебные расходы, — сообщили в Верховном суде республики.

Определение уже вступило в законную силу.