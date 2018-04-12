Строительная компания ПЗСП предоставляет скидку многодетным семьям 

Строительная компания ПЗСП предлагает специальную акцию многодетным семьям.
«Большой семье нужна большая квартира. Это факт. Но большие квартиры стоят приличных денег. Мы стараемся делать комфорт доступным и до конца апреля дарим многодетным семьям скидку 5% на 3-комнатные квартиры в доме от ПЗСП на Гайве», — рассказывают в отделе маркетинга предприятия.
Новостройка на ул. Писарева, 27а — это последний дом жилого комплекса от ПЗСП возле ТЦ «КИТ». В доме 16 этажей, три подъезда. Компания предлагает покупателям квартиры площадью от 41 до 114 квадратных метров с широким выбором планировочных решений и шкафами-купе. В шаговой доступности — остановка автобуса и парк имени Чехова. Рядом со строящимся домом расположены гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394.
Акция по предоставлению скидки многодетным семьям в доме от ПЗСП на Гайве продлится до 30 апреля. Выгода при покупке 3-комнатной квартиры может составить до 199 тысяч рублей.
Задать вопросы об акции и получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии ПЗСП — 8 (800) 300-7977.
Проектная декларация — на сайте pzsp-realty.ru.
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