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Строительная компания ПЗСП предоставляет скидку многодетным семьям
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Строительная компания ПЗСП предоставляет скидку многодетным семьям 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Строительная компания ПЗСП предлагает специальную акцию многодетным семьям.
«Большой семье нужна большая квартира. Это факт. Но большие квартиры стоят приличных денег. Мы стараемся делать комфорт доступным и до конца апреля дарим многодетным семьям скидку 5% на 3-комнатные квартиры в доме от ПЗСП на Гайве», — рассказывают в отделе маркетинга предприятия.
Новостройка на ул. Писарева, 27а — это последний дом жилого комплекса от ПЗСП возле ТЦ «КИТ». В доме 16 этажей, три подъезда. Компания предлагает покупателям квартиры площадью от 41 до 114 квадратных метров с широким выбором планировочных решений и шкафами-купе. В шаговой доступности — остановка автобуса и парк имени Чехова. Рядом со строящимся домом расположены гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394.
Акция по предоставлению скидки многодетным семьям в доме от ПЗСП на Гайве продлится до 30 апреля. Выгода при покупке 3-комнатной квартиры может составить до 199 тысяч рублей.
Задать вопросы об акции и получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии ПЗСП — 8 (800) 300-7977.
Проектная декларация — на сайте pzsp-realty.ru.
На правах рекламы.
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