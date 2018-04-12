«Интеко» вложит 7 млрд рублей в жилой проект в Москве

«Интеко» вложит 7 млрд рублей в жилой проект на западе Москвы

Девелоперская компания "Интеко" получила разрешение на строительство первой очереди крупного жилого комплекса на западе Москвы , инвестиции в нее составят около 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Как уточняется в нем, в рамках первой очереди в районе пересечения Минской улицы и Киевского направления МЖД планируется построить 16-этажный жилой корпус бизнес-класса площадью 41,2 тысячи квадратных метров и два 12-этажных корпуса класса "премиум" по 13,5 тысячи квадратных метров каждый.

Также получено разрешение на строительство многоуровневого паркинга на 750 мест, указывается в пресс-релизе.

"Это первый за десять лет собственный проект группы "Интеко" подобного масштаба", — приводятся в нем слова вице-президента компании по строительству Максима Малыгина.

Всего в рамках проекта Westside планируется построить 227 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 144,3 тысячи "квадратов" жилья. В сообщении отмечается, что в рамках одного комплекса будут совмещены дома сразу трех ценовых сегментов: "бизнес", "премиум" и "делюкс".