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«Интеко» вложит 7 млрд рублей в жилой проект в Москве
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«Интеко» вложит 7 млрд рублей в жилой проект на западе Москвы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девелоперская компания "Интеко" получила разрешение на строительство первой очереди крупного жилого комплекса на западе Москвы, инвестиции в нее составят около 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Как уточняется в нем, в рамках первой очереди в районе пересечения Минской улицы и Киевского направления МЖД планируется построить 16-этажный жилой корпус бизнес-класса площадью 41,2 тысячи квадратных метров и два 12-этажных корпуса класса "премиум" по 13,5 тысячи квадратных метров каждый.
Также получено разрешение на строительство многоуровневого паркинга на 750 мест, указывается в пресс-релизе.
"Это первый за десять лет собственный проект группы "Интеко" подобного масштаба", — приводятся в нем слова вице-президента компании по строительству Максима Малыгина.
Всего в рамках проекта Westside планируется построить 227 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 144,3 тысячи "квадратов" жилья. В сообщении отмечается, что в рамках одного комплекса будут совмещены дома сразу трех ценовых сегментов: "бизнес", "премиум" и "делюкс".
Группа "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной. В 2011 году она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Михаилу Шишханову. В октябре 2017 года стало известно, что 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санируемый Банком России.
РИА Недвижимость: последние новости
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