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Дорогу к ДВ-гектарам в Хабаровском районе начнут строить в 2020 году
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Дорогу к ДВ-гектарам в Хабаровском районе начнут строить в 2020 году 

Хабаровский край сегодня 24 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дороги к земельным участкам, взятым по программе «Дальневосточный гектар» у села Краснознаменка в Хабаровском районе, начнут строить в 2020 году.
В районе Краснознаменки на сегодняшний день взято 82 участка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского района. Однако большие планы владельцев по освоению земли упираются в плохую дорожную инфраструктуру и правила землепользования и застройки Анастасьевского сельского поселения, в состав которого входит село Краснознаменка.
Чтобы помочь землевладельцам, Хабаровскому району из краевого бюджета выделены дополнительные средства, которые будут направлены на финансирование проектно–сметной документации по строительству подъездной дороги к участкам. Начать строительство планируется в 2020 году.
Пересмотрели в Анастасьевском сельском поселении и правила землепользования и застройки.
— Проблема состояла в том, что раньше граждане были ограничены в выборе разрешенных видов использования земельных участков. Теперь в соответствии с внесенными изменениями в зоне сельхозугодий возможно строительство дачных и жилых домов, что дает гражданам более широкий выбор, — сказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского муниципального района Татьяна Луговская.
Кроме того, по ее словам, на земельных участках, предоставленных для ведения дачного хозяйства, не требуется разрешение на строительство, что позволит значительно ускорить процесс освоения земли.
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