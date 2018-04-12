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Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
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Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру 

dom.lenta.ru 48 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В Башкирии урегулирован конфликт между предприятием жилищно-коммунального хозяйства ООО «ЖРЭУ №2» и владельцем квартиры, сгоревшей в августе 2017 года по вине сотрудников фирмы. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, 17 августа 2017 года работники ООО «ЖРЭУ №2» ремонтировали крышу жилого дома и нарушили правила пожарной безопасности при проведении огневых работ. В результате произошло возгорание балкона и квартиры. Внутренняя отделка помещения, мебель, бытовая техника, личные вещи истца и членов его семьи пришли в негодность или были полностью уничтожены огнем.
В процессе прений стороны смогли прийти к компромиссу и просили суд утвердить заключенное между ними мировое соглашение. По его условиям, ремонтная организация выплатит пострадавшему более 397 тысяч рублей. Эта сумма покроет стоимость уничтоженного имущества, расходы на ремонт и судебные издержки истца.
В феврале 2018-го в Иваново слесарь аварийной службы, ремонтировавший трубу отопления на чердаке одного из жилых домов, провалился через потолочные перекрытия в коммунальную квартиру. В течение двух последующих дней дыра в потолке оставалась открытой, затем ее затянули пленкой.
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