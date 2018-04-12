На Кипре стремительно растут продажи домов

На Кипре стремительно растут продажи и цены на жилую недвижимость

Наибольший рост продаж был в Фамагусте (44%), далее идет Никосия (42%) и Лимассол (36%). Продажи зарубежным покупателям выросли на 33%, с Пафосом и Лимассолом в качестве наиболее привлекательных мест. В этих городах совершили 70% внешнеторговых операций, сообщает PropertyWire.

Согласно отчету, значительно вырос объем сделок с элитными объектами стоимостью от €1,5 млн — увеличение составило 45%, наибольшее число продаж — в Лимассоле. По мнению специалистов, такой подъем обусловлен увеличением спроса и ростом новых разрешений на строительство. Причем предполагается, что тенденция продолжится.

PwC утверждает, что рынок недвижимости поддерживается позитивными экономическими перспективами. ВВП вырос на 3,4% в 2017 году, и Международный валютный фонд прогнозировал увеличение на 2,6% в 2018 году. Кредитные рейтинги Кипра были повышены, туризм развивается: число приезжих увеличилось на 14% в прошлом году.

Кипр имеет один из самых высоких показателей владения собственностью в Европе, причем часто — со стороны иностранцев. Покупателей из России Китая , Индии и Объединенных Арабских Эмиратов привлекают визовые льготы. 66% зарубежных инвесторов предпочитают приобретать на Кипре квартиры. Хотя в Пафосе чаще покупают виллы и частично — элитные новостройки.

Последние данные от Департамента земельных ресурсов и исследований показывают, что рост продолжается и в 2018 году. Продажи увеличились на 23% в годовом исчислении в марте. Иностранные покупатели стали более активными — 51% сделок заключено с их участием.

Продажи в Фамагусте не изменились, но выросли по всей остальной части острова: на 59% в Никосии, 35% в Лимассоле, 6% в Пафосе и 3% в Ларнаке.

Продажи также увеличились на ежеквартальной основе — на 41% за первые три месяца 2018 года во главе Фамагустой (75%). Далее идут Никосия (64%), Лимассол (47%), Пафос (45%) и Ларнака (4%).

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