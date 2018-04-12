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Мигрант сбежал от похитителей через окно четвертого этажа
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Мигрант сбежал от похитителей через окно четвертого этажа 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Уроженец Туркмении через окно сбежал от похитителей, которые пытали его в съемной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Свидетели побега сняли на видео ловкого мужчину.
"Помогите, убивают!" — кричал висевший на карнизе четвертого этажа 33-летний мигрант, утверждавший, что в квартире на улице Подвойского его избивали четверо мужчин.
Пока очевидцы звонили в полицию, мужчина спустился на этаж ниже и уговорил хозяйку открыть ему окно и впустить внутрь квартиры. Там горемыку и застали стражи порядка, которым он поведал грустную историю: около станции метро «Проспект Большевиков» его с приятелем насильно усадили в черную машину и отвезли по неизвестному адресу, где начали избивать. Иного выхода, кроме как через окно, мужчина не нашел, отмечает Piter.tv.
Немногим позже выяснилось, что незадолго до инцидента владелица квартиры сдала ее трем приезжим — не исключено, что именно они скрывались с места на автомобиле, который успели заснять прохожие. Сам пострадавший отделался легкими травмами, но участь его от этого легче не стала — в городе он находился без регистрации.
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