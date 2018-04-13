В Курске сотрудники Роспотребнадзора сняли с продажи запрещённый спиртовой одеколон

В изъятых партиях содержится более 28% этилового спирта

Сотрудники ведомства проверили 190 объектов, которые занимаются продажей пищевой и непищевой продукции. В ходе рейдов выявлены 15 нарушений. В этих тоговых точках реализовали непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции. При этом цена на неё была ниже, чем за крепкий алкоголь.

В результате снято с реализации 39 партий одеколонов и лосьонов, в общей сложности 146 флаконов. В среднем их стоимость составляла от 25 до 30 рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 15 протоколов об административном правонарушении, общая сумма штрафов составила 36 тысяч рублей.

Такие меры в первую очередь помогают сократить количество пищевых отравлений, т. к. некоторые граждане приобретают дешёвый одеколон как альтернативу спиртному для приёма внутрь. С начала года зарегистрировано 283 случая отравления этанолом.