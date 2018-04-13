Ещё
В Курске сотрудники Роспотребнадзора сняли с продажи запрещённый спиртовой одеколон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске сотрудники Роспотребнадзора сняли с продажи запрещённый спиртовой одеколон 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В изъятых партиях содержится более 28% этилового спирта
Сотрудники ведомства проверили 190 объектов, которые занимаются продажей пищевой и непищевой продукции. В ходе рейдов выявлены 15 нарушений. В этих тоговых точках реализовали непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции. При этом цена на неё была ниже, чем за крепкий алкоголь.
В результате снято с реализации 39 партий одеколонов и лосьонов, в общей сложности 146 флаконов. В среднем их стоимость составляла от 25 до 30 рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 15 протоколов об административном правонарушении, общая сумма штрафов составила 36 тысяч рублей.
Такие меры в первую очередь помогают сократить количество пищевых отравлений, т. к. некоторые граждане приобретают дешёвый одеколон как альтернативу спиртному для приёма внутрь. С начала года зарегистрировано 283 случая отравления этанолом.
Курские известия: последние новости
В Курске водитель «Киа Рио» сбил ребёнка во дворе многоэтажки Проблемные вопросы ЖКХ от курян в ответах юриста Огнеборцы спасли четырёх курян их горящего дома
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски532
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова160
Умер юморист Андрей Жмакин36
Рыбке настал конец179
Россия может лишить США РД-180114
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение