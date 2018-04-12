Ещё
Пассажиропоток на международных линиях аэропорта Стригино вырос в 5,5 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток на международных линиях аэропорта Стригино вырос в 5,5 раз 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе аэропорта, за этот период времени было обслужено 26,4 тыс.пассажиров, что составило прирост в 466% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост международного пассажиропотока в первом квартале 2018 г. обеспечен новыми чартерными направлениями — Нячанг (5 тыс. чел.), Пхукет (8,2 тыс. чел.). Кроме того, кратно увеличился пассажиропоток в Дубай (7,7 тыс. чел.) и Минск (2,2 тыс. чел.).
Общий пассажиропоток составил более 192 тыс. человек, что больше аналогичного показателя прошлого года на 27,4%.
Топ-5 самых популярных направлений по сравнению с первым кварталом 2017 г. изменился. Первая четверка, по-прежнему, представлена Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Самарой. Симферополь уступил место Екатеринбургу.
Newsroom24: последние новости
Яндекс выяснил, какие шины предпочитают нижегородцы 54-летний мужчина обгорел на пожаре в Кстово Авиабилеты из Нижнего Новгорода подорожали в первом квартале 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу183
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая134
Российские корабли исчезли с базы Тартус976
Когда ждать атаки Трампа413
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода6
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова боялась своей последней роли
Шоу-бизнес
02:30
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Общество Новости Москвы
01:00
Бузовой напророчили место Пугачевой
Шоу-бизнес
03:27
Умер лидер The Overtones
Шоу-бизнес Происшествия
03:55
Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью
Шоу-бизнес Другое
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение