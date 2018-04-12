Пассажиропоток на международных линиях аэропорта Стригино вырос в 5,5 раз

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе аэропорта, за этот период времени было обслужено 26,4 тыс.пассажиров, что составило прирост в 466% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост международного пассажиропотока в первом квартале 2018 г. обеспечен новыми чартерными направлениями — Нячанг (5 тыс. чел.), Пхукет (8,2 тыс. чел.). Кроме того, кратно увеличился пассажиропоток в Дубай (7,7 тыс. чел.) и Минск (2,2 тыс. чел.).

Общий пассажиропоток составил более 192 тыс. человек, что больше аналогичного показателя прошлого года на 27,4%.