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Продажи жилья в панельных новостройках выросла на 45%
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Панельные новостройки: реализация выросла на 45% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей.
Как сообщают эксперты департамента аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, в первом квартале 2018 года доля панельных новостроек в общем объеме предложения составила 9%.
А вот два года назад на панельное жилье приходилось 6% предложения, три года назад — лишь 4%. На текущий момент в панельных новостройках новых серий реализуется 99,8 тыс. кв. м жилья. А это, между прочим, на 45% больше, чем в первом квартале 2017 года, и на 8% больше, чем в первом квартале 2016 года.
Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей. Год назад данный показатель составлял 6,4 млн рублей, два года назад — 6,2 млн рублей.
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