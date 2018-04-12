Продажи жилья в панельных новостройках выросла на 45%

Панельные новостройки: реализация выросла на 45%

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей.

Как сообщают эксперты департамента аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, в первом квартале 2018 года доля панельных новостроек в общем объеме предложения составила 9%.

А вот два года назад на панельное жилье приходилось 6% предложения, три года назад — лишь 4%. На текущий момент в панельных новостройках новых серий реализуется 99,8 тыс. кв. м жилья. А это, между прочим, на 45% больше, чем в первом квартале 2017 года, и на 8% больше, чем в первом квартале 2016 года.

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей. Год назад данный показатель составлял 6,4 млн рублей, два года назад — 6,2 млн рублей.