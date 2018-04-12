В Удмуртии чиновники предоставили переселенцам непригодное жилье 

Как уже выяснили следователи СУ СК РФ по республике (проверки продолжаются), администрация района предоставила людям жилье с многочисленными нарушениями. Прокуратура оценила имущественный ущерб бюджету России в 17 миллионов рублей.
Как рассказал корреспонденту «РГ» начальник госжилинспекции при минстрое Удмуртии Марат Исмагилов, список замечаний к четырехквартирному дому № 2 по улице Тенистой в Кезу, сданному в 2014 году, достаточно большой.
— Есть нарекания, связанные с отклонением от проекта, — отметил он. — Основные нарушения касаются качества отделки стен, потолков, полов.
К примеру, линолеум в квартирах положили на неокрашенный пол. Неудивительно, что под покрытием через некоторое время выросла плесень. На чердаке из-за отсутствия проемов для проветривания появился конденсат. Также протекают и пропускают холод окна, а по стенам идут трещины.
Но главными «фишками» нового жилья, вмиг ставшего непригодным, стали печки-буржуйки и туалет на улице — сегодня новоселья с таким набором удобств встретишь нечасто.
Впрочем, в правительстве региона к новому жилищному скандалу отнеслись достаточно спокойно. По словам и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ивана Ястреба, после выезда на место представителей ведомства администрации района дано задание до 13 апреля разработать план по устранению нарушений.
По данным регионального штаба ОНФ, администрация Кеза все замечания уже передала подрядчику: летом в домах планируют заменить окна и двери.
Примечательно, что это не единственная в регионе нашумевшая история с жильем для переселенцев. В декабре 2017 года в Удмуртии за строительство негодных домов осудили бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с ноября 2014-го по август 2015 года она подписала документы о приеме в муниципальную собственность 25 квартир и восьми многоквартирных жилых домов, построенных по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья в деревне Гожня, станции Кечево, селах Бураново и Малая Пурга. При этом она знала, что дома не имеют отопления и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов. На основании подписанных договоров в непригодное жилье переселили людей, а федеральному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 5,5 миллиона рублей. За совершенное преступление суд оштрафовал чиновницу на… 50 тысяч рублей.
Год назад в поселке Симониха Сарапульского района 40 жителей аварийных бараков в паводок остались отрезанными от большой земли. Затем разбирались с четырьмя домами по улице Дружбы в Ижевске, куда заселили не только переселенцев из ветхого жилья, но и сирот. Мало того что дома сотрясает грохот железной дороги, так вскоре стены в квартирах промерзли и покрылись плесенью, а канализация перестала справляться со стоками.
Комментарий
Марат Исмагилов, начальник госжилинспекции при минстрое Удмуртии:
— Муниципалитеты относились к подготовке технического задания спустя рукава, зачастую не понимая, какого уровня благоустроенности необходимо жилье. Покупали и строили дома любого качества, чего быть не должно. В 2017 году при тотальной проверке 205 домов для переселенцев только к одному — в Алнашском районе — не было замечаний. На сегодня выявленные нарушения устранены в 48 процентах этих домов. К тем, кто замечания не устранит, будут приняты меры. В администрациях муниципалитетов, где должностные лица допустили халатность, уже возбуждены и возбуждаются уголовные дела.