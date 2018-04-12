В Удмуртии чиновники предоставили переселенцам непригодное жилье

Как рассказал корреспонденту «РГ» начальник госжилинспекции при минстрое Удмуртии Марат Исмагилов , список замечаний к четырехквартирному дому № 2 по улице Тенистой в Кезу, сданному в 2014 году, достаточно большой.

— Есть нарекания, связанные с отклонением от проекта, — отметил он. — Основные нарушения касаются качества отделки стен, потолков, полов.

К примеру, линолеум в квартирах положили на неокрашенный пол. Неудивительно, что под покрытием через некоторое время выросла плесень. На чердаке из-за отсутствия проемов для проветривания появился конденсат. Также протекают и пропускают холод окна, а по стенам идут трещины.

Но главными «фишками» нового жилья, вмиг ставшего непригодным, стали печки-буржуйки и туалет на улице — сегодня новоселья с таким набором удобств встретишь нечасто.

Впрочем, в правительстве региона к новому жилищному скандалу отнеслись достаточно спокойно. По словам и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ивана Ястреба , после выезда на место представителей ведомства администрации района дано задание до 13 апреля разработать план по устранению нарушений.

По данным регионального штаба ОНФ, администрация Кеза все замечания уже передала подрядчику: летом в домах планируют заменить окна и двери.

Примечательно, что это не единственная в регионе нашумевшая история с жильем для переселенцев. В декабре 2017 года в Удмуртии за строительство негодных домов осудили бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с ноября 2014-го по август 2015 года она подписала документы о приеме в муниципальную собственность 25 квартир и восьми многоквартирных жилых домов, построенных по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья в деревне Гожня, станции Кечево, селах Бураново и Малая Пурга. При этом она знала, что дома не имеют отопления и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов. На основании подписанных договоров в непригодное жилье переселили людей, а федеральному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 5,5 миллиона рублей. За совершенное преступление суд оштрафовал чиновницу на… 50 тысяч рублей.

Год назад в поселке Симониха Сарапульского района 40 жителей аварийных бараков в паводок остались отрезанными от большой земли. Затем разбирались с четырьмя домами по улице Дружбы в Ижевске , куда заселили не только переселенцев из ветхого жилья, но и сирот. Мало того что дома сотрясает грохот железной дороги, так вскоре стены в квартирах промерзли и покрылись плесенью, а канализация перестала справляться со стоками.

Комментарий

Марат Исмагилов, начальник госжилинспекции при минстрое Удмуртии:

— Муниципалитеты относились к подготовке технического задания спустя рукава, зачастую не понимая, какого уровня благоустроенности необходимо жилье. Покупали и строили дома любого качества, чего быть не должно. В 2017 году при тотальной проверке 205 домов для переселенцев только к одному — в Алнашском районе — не было замечаний. На сегодня выявленные нарушения устранены в 48 процентах этих домов. К тем, кто замечания не устранит, будут приняты меры. В администрациях муниципалитетов, где должностные лица допустили халатность, уже возбуждены и возбуждаются уголовные дела.