Начался отбор подрядчиков для проведения капремонта многоквартирных домов

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области сформировал первые лоты на выполнение строительно-монтажных работ. Уже объявлено восемь аукционов на общую сумму более 500 миллионов рублей.

Лоты сформированы по функционально-территориальному принципу. В их составе 232 вида работ по капитальному ремонту крыш, фасадов, инженерных сетей, установке приборов учета. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 26 апреля. Аукционы пройдут 3 мая.

В 2018 году в работу по подготовке капитального ремонта и его организации внесены серьезные изменения. Реестр квалифицированных подрядчиков значительно расширился. Так, в 2017 году к участию в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ было допущено 10 организаций, а в 2018-м — 27. При этом лоты стали меньше.

— По итогам 2017 года Ярославская область заняла 33-е место в федеральном рейтинге исполнения программ капремонта, — отметил директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов . — План был выполнен на 94 процента, работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, общее число которых выросло на 45 процентов. Вообще показатели реализации программы капремонта выросли буквально по всем направлениям. Однако мы провели работу над ошибками. В 2018 году особое внимание будет уделено качеству и срокам выполнения, чтобы исключить нарекания со стороны жителей региона.

Еще одно новшество касается изменения договоров на выполнение работ. В этом году не предусмотрены авансовые платежи подрядчику, а кроме того, он обязан застраховать свою ответственность в части рисков нанесения ущерба третьим лицам и невыполнения гарантийных обязательств. В целях повышения эффективности деятельности фонда также разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта, подготовлены целевые проекты по замене лифтов и по энергоэффективному ремонту фасадов. Кроме того, в фонде работает клиентский центр.