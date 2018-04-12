Власти покупают в Тобольске квартиру в 160 «квадратов». Возможно, для нового управленца

Управление госзакупок Тюменской области объявило о покупке квартиры в Тобольске для управления делами правительства региона. Согласно опубликованной информации ее площадь должна достигать не меньше 160 квадратных метров.

На сделку обратил внимание телеграм-канал «Повестка». Его авторы отмечают, что цена — 5,7 миллиона рублей и параметры закупки существенно отличаются от сделок по приобретению квартир для переселенцев из ветхого жилья и многодетных семей.

«Если речь идет об Управлении делами, то, значит, квартиру покупают для госслужащего или муниципального служащего высокого ранга. Если учесть, что цена госзакупки 5,7 млн рублей, а по условиям заказчика ее площадь должна быть не менее 160 квадратных метров, то это чиновник довольно высокого ранга. Либо глава города, либо глава района, либо их первые заместители. И, как вы понимаете, раз нет жилья, значит не местный. В общем, вполне возможно, что нынешнему мэру Тобольска Владимиру Мазур готовят смену. Или нового заместителя, что одно и тоже», — пишут авторы «Повестки».