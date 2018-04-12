Ещё
Первый этап ремонта дома на Невской в Волгограде закончат до конца недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый этап ремонта дома на Невской в Волгограде закончат до конца недели 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Первый этап капитального ремонта в доме № 2, расположенном по улице Невской в Волгограде завершится до конца недели, 12 апреля рабочие смогу попасть в последнюю оставшуюся квартиру.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в квартире под потолком протянут металлические тяжи толщиной 2,8 сантиметров. После этого специалисты смогут приступить к укреплению фундамента многоэтажки. Работы займут около двух месяцев. Напомним, что ранее часть жильцов первого и третьего подъездов дома отказались пускать строителей к себе на порог, чем чуть не сорвали ремонт. Управляющая компания была вынуждена обратиться в суд, который обязал хозяев квартир впустить рабочих в свои квартиры. Чтобы завершить ремонт УК пришли на помощь приставы, полиция и МЧС.
Напомним, летом на стенах одного из подъездов дома появились трещины. Экспертиза показала, что они образовались из-за просадки грунта. Специалисты заявили, что сохранить здание возможно, если провести соответствующий ремонт.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградские работодатели выплатили ФСС 94 млн рублей долгов В Волгограде будут давать субсидии за завершение долгостроев На западе Волгограда из многоэтажки эвакуировали 50 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа206
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля151
Российские корабли исчезли с базы Тартус782
«РФ понесет от американцев большой ущерб»985
Что происходит с рублем56
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение