Первый этап ремонта дома на Невской в Волгограде закончат до конца недели

Первый этап капитального ремонта в доме № 2, расположенном по улице Невской в Волгограде завершится до конца недели, 12 апреля рабочие смогу попасть в последнюю оставшуюся квартиру. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в квартире под потолком протянут металлические тяжи толщиной 2,8 сантиметров. После этого специалисты смогут приступить к укреплению фундамента многоэтажки. Работы займут около двух месяцев. Напомним, что ранее часть жильцов первого и третьего подъездов дома отказались пускать строителей к себе на порог, чем чуть не сорвали ремонт. Управляющая компания была вынуждена обратиться в суд, который обязал хозяев квартир впустить рабочих в свои квартиры. Чтобы завершить ремонт УК пришли на помощь приставы, полиция и МЧС Напомним, летом на стенах одного из подъездов дома появились трещины. Экспертиза показала, что они образовались из-за просадки грунта. Специалисты заявили, что сохранить здание возможно, если провести соответствующий ремонт.