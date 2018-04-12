На фестиваль болельщиков в Ростове выделят еще 150 миллионов рублей из областного бюджета

Областному правительству снова придется потратиться на фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Максимальная цена контракта — почти 150 миллионов рублей.

— На Театральной площади нужно установить камеры хранения, светодиодный экран, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, пандусы, ограждения, входную арку, медиацентр, павильоны и оборудование для сцены, — сказано в техзадании.

Деньги выделят из бюджета Ростовской области . Заявку на участие в аукционе можно подать до 17 апреля.

На охрану фестиваля болельщиков выделили около 34 миллионов рублей из бюджета Ростовской области. А на строительство развлекательных площадок и аттракционов — 80 миллионов рублей.