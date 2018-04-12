Переезжающие в первый дом по реновации оформили 14 заявлений на приобретение квартир большей площади

Жители Москвы , переезжающие в первый дом по реновации, который находится на ул. 5-я Парковая, д. 62Б, оформили 14 заявлений на приобретение квартир большей площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства. «Московский фонд реновации жилой застройки начал прием заявлений на приобретение жилого помещения (жилых помещений) за доплату в программе реновации с 5 марта текущего года. С этого момента проведено более 180 консультаций населения в информационном центре по переселению по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б, оформлено 14 заявлений на приобретение за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения, — сообщили в пресс-службе. В департаменте также отметили, что на данный момент подписано 10 договоров на приобретение за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения». Схема доплаты за дополнительные метры выглядит следующим образом. Из площади квартиры, которую участник программы реновации приобретает за доплату, вычитается средняя площадь равнозначной квартиры в доме, в который должен быть переселен участник программы реновации. Получившаяся разница в метраже умножается на рыночную стоимость 1 кв. м. Затем из суммы доплаты вычитается скидка 10%. Скидка в размере 10% гарантируется всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой.

Право на покупку дополнительных квадратных метров при получении квартиры в новостройке вместо ветхой пятиэтажки имеют как собственники жилья, так и граждане, которым предоставлено жилье по договорам социального найма. Купить дополнительные квадратные метры смогут те, кто выбрал компенсацию в виде равнозначного жилья. Такое ограничение предусмотрено законом «О статусе столицы Российской Федерации».