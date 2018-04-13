В Волгограде ТСЖ не перечислило ресурсоснабжающей организации 3 млн руб

ТСЖ «Братский» в Кировском районе Волгограда попалось на злоупотреблении полномочиями при оплате услуг ЖКХ. 2,9 миллиона рублей, полученные от жильцов, товарищество потратило на покупку канцелярских принадлежностей и работы по благоустройству.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ТСЖ получило от жильцов с 1 октября 2016 года по 31 июля 2017 более 5,4 миллиона рублей за горячую воду и отопление. Однако «Братский» перечислил ООО «Концессии теплоснабжения» всего 2,4 миллиона рублей. Оставшиеся 2,9 миллиона рублей ТСЖ потратило на цели, не связанные с оплатой коммунальных услуг, за что полицейские возбудили уголовное дело. Прокуратура Кировского района взяла его расследование на контроль.