Прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг могут заключать приморцы

России вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые позволяют заключать договоры на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, а также на вывоз бытовых отходов минуя управляющие компании.

Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края, данные поправки позволят существенно снизить задолженность по коммунальным услугам.

«Зачастую эта задолженность возникает из-за того, что недобросовестные управляющие компании и ТСЖ не перечисляют в ресурсоснабжающие организации полученные от жильцов средства на оплату коммунальных услуг, а пытаются на них заработать, например, путем получения процентов по счетам», — прокомментировали в ведомстве.

Специалисты пояснили, что договоры на поставку ресурсов будут заключаться непосредственно с владельцами квартир в случае принятия такого решения общим собранием собственников жилья.

«При этом необходимо уведомить управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также жилищную инспекцию. При отсутствии такого решения договоры по-прежнему будут заключаться с управляющей компанией или ТСЖ», — рассказали в жилинспекции.

Однако, если управляющая компания больше двух месяцев не перечисляет плату за коммунальные услуги, переход на прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и владельцами квартир будет обязательным.

В ведомстве пояснили, что при заключении собственниками с ресурсоснабжающими организациями прямых договоров управляющие компании, ТСЖ обязаны:

— предоставлять в ресурсоснабжающие организации информацию, необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе о показаниях общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;

— осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов до границ общего имущества дома;

— принимать от собственников и нанимателей обращения о нарушении качества коммунальных услуг;

— обеспечивать доступ ресурсоснабжающих организаций к общему имуществу в дома для приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам.

«Переход на новую схему отношений не повлечет изменения размера платы за коммунальные услуги», — акцентировали в жилинспекции.

По мнению специалистов, для многоквартирных домов, управление которыми осуществляется без нарушений, ничего не изменится, а недобросовестные управляющие организации вынуждены будут уйти с рынка.