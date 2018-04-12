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Бедного мужа подселили к бывшей жене судебные приставы
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Бедного мужа подселили к бывшей жене судебные приставы 

Все новости Новосибирской области 41 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
После развода жена выгнала мужа из квартиры, которую они вместе купили много лет назад в Кировском районе Новосибирска. Между ними начались судебные тяжбы. В итоге суд постановил вселить гражданина К. в его законную квартиру.
Бывшая супруга всячески сопротивлялась этому решению и скрывалась от судебных приставов. Большими усилиями ее в конце концов принудительно доставили в отдел ведомства.
«В кабинете ее ждал бывший супруг, уставший от бесконечных скандалов и скитаний по съемным квартирам. Сердце женщины растаяло при виде гражданина К., с которым она прожила вместе не один десяток лет. Впервые после развода они смогли спокойно обсудить квартирный вопрос и сошлись во мнениях», — рассказали судебные приставы.
Женщина даже проявила заботу о здоровье бывшего супруга и решила помочь ему в прохождении медицинских обследований. После того как обе стороны урегулировали конфликт, взыскатель получил ключи от квартиры в присутствии понятых.
Судебным приставам нередко приходится вмешиваться в амурные дела своих клиентов. В сентябре 2017 года они избавили от бывшей супруги мужчину, который к тому времени женился повторно. Женщина упорно не желала покидать квартиру, портя семейное счастье молодоженам.
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