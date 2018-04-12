Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен гостиницами в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 561 случай завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в четверг на сайте службы.

"В целом был выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Служба осуществила мониторинг более 12 тыс. гостиниц, провела около 1,2 тыс. проверок. По их результатам возбуждено почти 1,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Роспотребнадзор наложил на нарушителей административные штрафы на общую сумму около шести млн рублей, а также выдал 187 предостережений.

Проверки проводятся, чтобы предотвратить несоблюдения гостиницами обязательных требований, связанных со стоимостью гостиничного обслуживания, которая определяется, исходя из присвоенной гостинице категории. Они проводились в Москве и Санкт-Петербурге , а также в тех городах, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу и/или размещаться участники чемпионата и зрители.