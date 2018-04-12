Как сэкономить при покупке квартиры в новостройке: 6 советов

Елена Эллер рассказала, как купить квартиру и избежать переплат. Оказывается, на стоимость жилья влияет даже время года, когда вы совершаете сделку, а акции и скидки — далеко не всегда просто маркетинговый ход.

Это не всегда «пыль в глаза». Порой застройщику выгодно быстро продать объект, чтобы реинвестировать деньги. Часто при полной оплате (реже — при ипотеке) застройщик предлагает хорошую скидку в 6–8%, а иногда даже 10%.

Важно: чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, старайтесь периодически мониторить сайты и сохранять цены. Так вы сможете составить график изменения стоимости и увидеть, где хорошее предложение, а где вас пытаются обмануть.

Как правило, именно в этом случае вы получите максимально возможную скидку. В случае нехватки части средств выгоднее занять у знакомых или взять потребительский кредит, чем ипотеку. К примеру, при полной оплате ваша скидка будет на 4% больше. Внимательно читайте условия покупки — очень часто застройщики предлагают беспроцентную рассрочку.

Обычно летом и в праздники можно встретить наиболее привлекательные предложения — спрос на недвижимость в это время падает.

Паркинг или складское помещение в подарок иногда полностью покрывают максимально возможную скидку на квартиру.

Важно: рассматривая несколько вариантов, где один без скидки, но с парковкой, а второй со скидкой 8%, прикиньте, сколько обойдется отдельно паркинг (если он, конечно, нужен) и, взвесив разницу стоимости, принимайте решение.

Такое предложение от застройщика окажется выгоднее самостоятельного предчистового ремонта. Оптовые закупки и штат постоянных рабочих позволяют строительной компании довольно дешево подготовить квартиру к дальнейшей отделке.

Важно: если же вы хотите ремонт от дизайнера, просите квартиру без внутренних перегородок, чтобы не тратиться на демонтаж.

Когда вы не знаете всех подводных камней в сделках с недвижимостью, помощь риелтора может обойтись дешевле последующих проблем. Тем более, кроме полного сопровождения покупки, вам могут предложить еще и интересные варианты жилья.