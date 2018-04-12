В Братске горе-отец выселил своего сына из квартиры

В ходе разбирательств было установлено, что мужчина проживал в двухкомнатной квартире, в то время как его сын от первого брака находился в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Братского района. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону, горе-отец никакого участия в судьбе ребенка не принимал, за что и был лишен родительских прав.

В итоге руководство детского дома обратилась в суд с требованием выселить горе-отца с жилплощади, принадлежащей их воспитаннику. Решение было принято в пользу ребенка. Однако когда судебные приставы уведомили мужчину о решении суда, тот не поспешил съехать. Тогда было принято решение вскрыть дверь в квартиру. Осознав, что принудительное выселение неизбежно, мужчина поспешил покинуть жилплощадь. Во входной двери был заменен замок, и она была опечатана.

Фото: r66.fssprus.ru.