Ещё
В Братске горе-отец выселил своего сына из квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Братске горе-отец выселил своего сына из квартиры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе разбирательств было установлено, что мужчина проживал в двухкомнатной квартире, в то время как его сын от первого брака находился в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Братского района. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону, горе-отец никакого участия в судьбе ребенка не принимал, за что и был лишен родительских прав.
В итоге руководство детского дома обратилась в суд с требованием выселить горе-отца с жилплощади, принадлежащей их воспитаннику. Решение было принято в пользу ребенка. Однако когда судебные приставы уведомили мужчину о решении суда, тот не поспешил съехать. Тогда было принято решение вскрыть дверь в квартиру. Осознав, что принудительное выселение неизбежно, мужчина поспешил покинуть жилплощадь. Во входной двери был заменен замок, и она была опечатана.
Фото: r66.fssprus.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Назван российский город, где можно купить новую квартиру за сто тысяч рублей Жители Саранска вместе со счетом за ЖКХ получат памятку безопасности к ЧМ В Красноярске многодетную семью переселили из аварийного дома по решению суда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу201
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода37
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая142
Российские корабли исчезли с базы Тартус989
Когда ждать атаки Трампа421
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:34
При благоустройстве Кадашевской слободы сохранят колорит
Новости Москвы
01:03
В Москве проснулись сурки
Новости Москвы
01:34
В Москве появились 10 виртуальных Гагариных
Новости Москвы
00:24
«Тотальный диктант» проведут на вокзалах столицы
Новости Москвы Общество
03:07
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
В мире
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение