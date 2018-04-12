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Власти Сахалина предлагают уникальную меру поддержки для строительства жилья на «гектаре»
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Власти Сахалина предлагают уникальную меру поддержки для строительства жилья на «гектаре» 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области предлагает уникальную меру поддержки для желающих построить дом на " дальневосточном гектаре". Об этом в Южно-Сахалинске на медиафоруме сообщил заместитель руководителя агентства Денис Кузин.
"Власти Сахалина, предлагают уникальный продукт — многодетные семьи могут строиться на «гектаре» под 0%. Такого предложения нет нигде на Дальнем Востоке", — сказал Кузин.
Как пояснила министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах, ипотечный займ на строительство жилья на «дальневосточном гектаре» предоставляется через Сахалинское ипотечное агентство. Минимальный размер займа — 300 тыс. рублей, максимальный — 4,2 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 20 лет. Ипотека сахалинцам предоставляет под 7% годовых и 0% — для многодетных семей.
"Пока такой формой поддержки никто не воспользовался, но интерес к ней есть. Рассчитываем, что летом начнется строительство, и граждане будут брать средства", — сказала министр.
Перспективные решения для освоения «дальневосточных гектаров» представляют на первом международном медиафоруме, который в четверг открылся в Южно-Сахалинске.
В рамках медиафорума предприниматели смогут напрямую узнать о «местах притяжения», где островитяне формируют новые населенные пункты, а государство возводит инфраструктурные объекты. Кроме того, развернут интерактивный стенд, на котором можно попробовать создать свой бизнес и увидеть в ходе формирования бизнес-модели все меры господдержки, которые на сегодняшний день доступны, предварительно вычислить срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном «дальневосточном гектаре».
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