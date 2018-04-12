Прокуратура заставила мэрию Красноярска выделить жильё многодетной семье

Прокуратура Кировского района Красноярска обязала администрацию выделить жильё для многодетной матери.

Женщина и семь её несовершеннолетний детей проживают в деревянном бараке 1954 года постройки, который ещё четыре года назад признан аварийным в связи с износом на 73%. Дом сильно прогнил, частично разрушены несущие покрытия, на стенах грибок, при этом расселить его мэрия запланировала только в 2021 году.

Женщина уже несколько лет стояла на учёте, как нуждающаяся в жилье. Ввосьмером они проживали на 24 кв.м., причём жилыми были только 18 кв.м. Однако никакой реакции со стороны властей не было. После того, как многодетная мать подала в Центральный районный суд, он, несмотря на возражения мэрии, удовлетворил требования прокурора. Теперь чиновники обязаны предоставить семье благоустроенное жильё по договору социального найма. Напомним, что на каждого члена семьи обязаны предоставить не менее15 кв. м общей площади жилого помещения.