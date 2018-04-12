«Роснефть» построит в Москве штаб-квартиру площадью 200 тыс. квадратных метров

Земля арендована, стройка началась

«Роснефть» заключила договор аренды пяти гектаров земли между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко , где планируется построить комплекс в 200 тыс. квадратных метров, сообщает издание «Открытые медиа».

По данным реестра недвижимости, договор с департаментом городского имущества Москвы заключен на шесть лет. Правда, один из руководителей управы «Дорогомилово» сообщил «Открытым медиа», что договор перезаключен на 49 лет.

Издание сообщает, что на участке рядом со зданиями старого Бадаевского завода установлен бетонный забор, за ним — строительные вагончики, кран, другая техника и рабочие в касках. Полагающихся по закону стендов с информацией о стройке нет, рабочие говорят лишь, что «делают инфраструктуру» и ведут «подготовку участка».

Спорткомплекса не будет

В 2016 году местные депутаты предложили возвести на неиспользуемом участке на берегу Москвы-реки храм и спортивный комплекс. В обращении к правительству Москвы они просили включить строительство комплекса в госпрограмму «Спорт Москвы» на 2015—2018 годы и в инвестиционную программу. Но планам сбыться было не суждено.

«Нет, никакого физкультурно-оздоровительного комплекса не планируется, строительство этого объекта так и не было включено ни в какие городские программы», — рассказала «Открытым медиа» депутат муниципального Собрания района Дорогомилово и член партии «Альянс зеленых» Зоя Шаргатова

Как выяснили журналисты, пока депутаты добивались строительства комплекса, «Роснефть» за 3,76 млн руб. заказала экспертизу по оценке затрат на проектирование и строительство «Многофункционального комплекса ОАО „НК „Роснефть“ в г. Москве“ и заключила договор аренды на земельный участок.

Грандиозные проекты

Еще в 2014-м „Роснефть“ объявила конкурс проектов и получила от архитекторов изображения высотных зданий, не теряющихся на фоне „Москва-сити“. В конкурсе принимали участие ведущие архитектурные бюро страны, в том числе ABD Architects, Speech, петербургская мастерская » Евгений Герасимов и Партнеры», а также ТПО «Резерв». «Роснефти» был нужен комплекс площадью до 200 тыс. квадратных метров, с несколькими вертолетными площадками и vip-офисами с видами на «Москва-Сити» и Парк Победы.

ТПО «Резерв» тогда опубликовала на своем сайте впечатляющее решение: три 30—44 этажных зеркальных башни, соединенные наверху висячими садами на стеклянных платформах. Еще один вариант, предложенный «Резервом», — пониже, всего на 16—20 этажей, но зато из 13 зданий с интересными архитектурными элементами. Проект сопоставимой этажности из девяти корпусов, выстроенных зигзагом, предлагала и ABD Architects.

Спустя несколько месяцев после публикации проектов «Роснефть» сообщила: строительство штаб-квартиры откладывается до лучших времен. Президент компании Игорь Сечин в 2015 году объявил о сокращении объема капвложений компании на 30%. Из-за падений цен на нефть и девальвации рубля «Роснефть» накопила долги в $45 млрд

Теперь компания заново определяется с проектом: ранее предложенные варианты из-за своей высотности не нравились местным жителям, потому что закрывали прекрасный вид на «Москва-Сити».

В самой «Роснефти» проект штаб-квартиры никак не комментируют. «Я что, строительный эксперт?», — ответил на все вопросы вице-президент компании по связям с общественностью Михаил Леонтьев

В 2017 году общий долг «Роснефти» увеличился на 15%, до 4 трлн руб. (или около $68,6 млрд при среднегодовом курсе 58,3 рубля за доллар).