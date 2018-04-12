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В России введут единый порядок учета сирот-очередников на получение жилья
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В России введут единый порядок учета сирот-очередников на получение жилья 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В четверг, 12 апреля, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который предлагает установить единые порядок учёта детей-сирот, нуждающихся в отдельном жилье, и требования для сохранности жилого фонда для этой категории.
Инициатива Минобрнауки направлена на совершенствование обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно законопроекту, устанавливать единый порядок учёта очередников будут на федеральном уровне, а полномочия по сохранности жилых помещений делегируют регионам.
Заявления о включении детей в такой список теперь могут подавать их законные представители, а не только органы опеки. Кроме того, документ уточняет порядок включения детей-сирот в список очередников, а также меры по исключению из очереди.
В настоящее время, по данным ведомства, в очереди на получение жилья находятся 257 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 166 тысяч очередников достигли совершеннолетия.
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект и рекомендовал к принятию палатой в первом чтении.
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