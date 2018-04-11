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МЧС проверяет информацию о пожаре в одном из домов столичного ЖК «Алые паруса»
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МЧС проверяет информацию о пожаре в одном из домов столичного ЖК «Алые паруса» 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
В одном из домов жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе столицы происходит пожар в квартире на 27 этаже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«На ул. Авиационная в одном из домов ЖК «Алые паруса» происходит пожар в квартире на 27 этаже. В настоящий момент проводится эвакуация людей», — отметил собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подтвердили Агентству «Москва» наличие заявки по указанному адресу. Дальнейшая информация уточняется.
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