МЧС проверяет информацию о пожаре в одном из домов столичного ЖК «Алые паруса»

В одном из домов жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе столицы происходит пожар в квартире на 27 этаже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«На ул. Авиационная в одном из домов ЖК «Алые паруса» происходит пожар в квартире на 27 этаже. В настоящий момент проводится эвакуация людей», — отметил собеседник агентства.