Глава Росреестра рассказала о будущих законах 

О перекосах в кадастровой стоимости— Рынок просел, из-за последнего кризиса недвижимость стала стоить дешевле. А массовая оценка для цели налогообложения не учитывает состояние рынка. Новый закон сказал, что нужен некий понижающий коэффициент — индекс рынка недвижимости. По закону он должен применяться с 2020 года. В то же время коллеги-оценщики, которые входят в состав Общественного совета при Росреестре, предлагают, что налог нужно брать от стоимости, которая меньше на 30% стоимости объектов. Возможно, это будет решено именно таким образом. Может быть, появится некий понижающий процент до момента, когда будет рассчитан действительно гибкий коэффициент рынка недвижимости. Мы сейчас это обсуждаем в рамках поручения президента.4 часа требуется на оформление прав собственности при покупке квартиры через банкОб оспаривании кадастровой стоимости — Оспаривание стоимости возможно в рамках работы специально создаваемых комиссий. Каждый год мы фиксируем рост обращений в эти комиссии. В прошлом году — 22%. Такой же рост фиксируют и суды — было подано 16 тысяч исков по всей стране. Это же неправильно, когда гражданин столкнулся с тем, что стоимость его недвижимости завышена, порой очень сильно. Почему гражданин для оспаривания высокой цены должен снова пойти к оценщику, заплатить собственные деньги и заказать рыночный отчет, на основании этого отчета прийти в комиссию и доказывать справедливость? С одной стороны, в 2017 году 56% решений комиссий было принято в пользу заявителей. С другой — граждане меньше доходят до комиссий, чем юридические лица, с обращениями в суды то же самое. Мы хотим предложить, чтобы ошибку устраняли бюджетные учреждения за свой счет. Как действовать, если в извещении из налоговой стоит неадекватная (на ваш взгляд) стоимость земельного участка— Сначала проверить на сайте Росреестра, действительно ли стоимость такая. Убедившись, что стоимость именно такая, но гражданин считает, что она завышена, нужно заказывать отчет оценщика, с новой стоимостью и с этим отчетом и заявлением обращаться в комиссию. О беспилотниках над участками— Это просто способ получить информацию об использовании земель. Что с этой информацией дальше делать? Она используется для принятия решения о привлечении к административной ответственности, если выявлены соответствующие признаки нарушения земельного законодательства. О сроках «дачной амнистии»— 1 марта заканчивалось применение отдельных статей закона, которые говорили, что на индивидуальный жилой дом можно оформить право без ввода его в эксплуатацию. Сейчас эти нормы продлили, они будут действовать до 1 марта 2020 года. Мы бы хотели пойти дальше. Давайте вообще уйдем от разрешительного порядка оформления бытовой недвижимости граждан, пусть это будет уведомительный порядок. Вы закончили строительство своего дома, сообщите об этом муниципалитету. Муниципалитет от вашего имени обратится в Росреестр и сам пакет документов направит нам для регистрации права на этот объект. Не нужно вводить в эксплуатацию, бегать по градостроительным комиссиям, тратить кучу времени и сил на сбор дополнительных бумаг для того, чтобы этот дом легализовать. Ведь многих еще останавливает забюрократизированный процесс. Соответствующие правительственные поправки уже внесены в Госдуму и приняты в первом чтении в декабре 2017 года. О регистрации недвижимости в электронном виде— Электронная регистрация удобнее и быстрее. Более того, мы в 2017 году сделали проект «Фабрика электронной регистрации». Запустили его в самом тяжелом регионе — в Московской области. Там был большой процент приостановлений и отказов в регистрации. Порядка трети наших заявителей получали отрицательное решение. Сейчас результат фабрики — в три раза большая производительность труда регистратора прав. И по электронным пакетам у нас отказов 0,6% против 30%. Плюс в пакетах документов, которые приходят в электронной форме, ошибок гораздо меньше, чем в бумажных. Еще один удачный пример организации работы — это сотрудничество с другим принимающим центром наших клиентов, со Сбербанком. Мы вместе с коллегами исходили из того, что на самом деле нашим гражданам не нужен ни Сбербанк, ни Росреестр, а нужна квартира, в которой они будут жить и в которой будут жить их дети. В Сбербанк клиент приходит за деньгами на квартиру. Коллеги стали подбирать для клиентов, ипотечных заемщиков, объект недвижимости, под который тут же давался ипотечный кредит. И пакет документов на стороне Сбербанка в отношении сторон сделки уже был готов. Осталось только Сбербанку начать общаться с Росреестром, чтобы быстро зарегистрировать право. У нас на сегодняшний день рекорд реализации этого проекта, когда клиент приходит в Сбербанк и через 4 часа у него квартира в собственности. Мы сотрудничаем и с другими банками. Но со Сбербанком наибольшее количество таких удачно реализованных решений. Уже больше 420 тысяч этих сделок. Люди поверили. О рисках безбумажной регистрации недвижимости— Объясню, как работает эта система. Реестр недвижимости — это электронные записи с описанием объекта, прав на объект, описанием административных границ, всевозможных зон. Объекты культурного наследия, лесные участки — это все электронные записи. Они сегодня хранятся с высокой степенью защиты. Есть Центр обработки данных, в котором все данные надежно защищены и дополнительно копируются. На этот объект никто проникнуть не может, даже представители Росреестра туда не могут попасть. Что такое бумажное свидетельство о регистрации права, которого, кстати, с середины 2016 года уже нет? Например, вам продали квартиру. В моменте, по состоянию на текущую дату и время, бумажное свидетельство говорит о том, что этот переход права совершился и теперь вы собственник. Завтра может оказаться, что в квартире были прописаны несовершеннолетние или некий осужденный, который отбывает срок в местах лишения свободы. И его права нарушены этой сделкой. Соответственно, заинтересованные лица начнут процедуру обжалования перехода права. И не свидетельство бумажное в суде будет доказательством, а документы из реестрового дела. Поэтому мы, когда ликвидировали бумажные свидетельства, сказали, что данная бумага не подтверждает наличие вашего права на объект недвижимости. Она фиксирует переход этого права или возникновение на конкретную дату и конкретное время. Ключевой вопросКак защититься от мошенниковЧто вы можете порекомендовать нашим читателям, чтобы защитить свое жилье от мошенников? Виктория Абрамченко: Закон «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу с 1 января 2017 года, позволил нашим гражданам, в том числе через «личный кабинет», подать заявление в Росреестр, чтобы без его личного участия никакая сделка с недвижимостью не произошла. Можно и самому прийти в офис МФЦ. Сегодня услуги Росреестра доступны в 10,5 тысячи офисах МФЦ по всей стране. Гражданин просто пишет такое заявление, чтобы не было сделки с его объектом без его личного участия. Это рекомендация от нас, профессионалов, работников Росреестра. По участкам граждан уже ходят мошенники и говорят: давайте регистрировать все, что есть на участке, — беседку, сарай, и предлагают свои услуги за сумасшедшие деньги. Какие объекты необходимо регистрировать?Виктория Абрамченко: Вопрос сложный, он связан с определением недвижимости, которое содержится в Гражданском кодексе. Главное условие — прочная связь с землей. Поэтому начнем с земли. Вам предоставлен земельный участок, предоставлен для определенной цели, например для индивидуального жилищного строительства. Значит, на таком земельном участке должен быть построен индивидуальный жилой дом, иначе согласно Земельному кодексу это считается нарушением. Кто может проверить наличие дома на участке и привлечь к ответственности за отсутствие такого объекта? Государственный земельный инспектор. Это работник соответствующей службы, в комментируемом примере — работник Росреестра. Теперь по поводу всего остального, что этому дому сопутствует: бань, беседок, навесов, гаражей. Привлечь к ответственности за отсутствие оформленных бань и беседок на участках нельзя. Участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства, и если индивидуальный жилой дом построен и на него зарегистрировано право, значит, участок используется по назначению. У государства нет претензий к таким законопослушным гражданам.